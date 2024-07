Folgemeldung – Schwerer Unfall auf der A48, Kurz vor der AS Ulmen in Richtung AD Vulkaneifel

Anzeige



Laut Zeugenangaben überholte ein Motorradfahrer einen PKW-Fahrer über den rechten Fahrstreifen. Beim Einscheren nach links verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte in der Folge mit der Mittelschutzplanke.

Der Motorradfahrer erlitt hierbei schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

Die Richtungsfahrbahn Trier war im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme für circa 4,5 Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde über die AS Laubach abgeleitet.



