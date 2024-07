ZEUGENAUFRUF Verkehrsunfallflucht / Straßenverkehrsgefährdung durch drei flüchtige Motorräder

Koblenz, BAB 48 (ots) – Am 21.07.2024 kam es gegen 15:24 Uhr auf der BAB 48 in Fahrtrichtung Autobahndreieck Dernbach bei KM 24,5 kurz vor dem Autobahnparkplatz Erdkaul zu einem Verkehrsunfall.

Ein Pkw schlug hierbei in die die Richtungsfahrbahnen teilende Betonschutzmauer ein. Es wurde niemand verletzt. Nach Angaben der Pkw Fahrerin, sowie unbeteiligten Zeugen vor Ort habe der Pkw zum Unfallzeitpunkt den linken von drei Fahrstreifen befahren. Plötzlich haben drei Motorräder, die in Kolonne fuhren, den Pkw mit hoher Geschwindigkeit rechts überholt und seien dann wieder auf den linken Fahrstreifen gewechselt, wobei der Pkw durch die Motorräder derart geschnitten wurde, dass er eine Vollbremsung machen und nach links ausweichen musste. Der Pkw geriet daraufhin ins Schleudern und schlug in die Betonschutzmauer ein. Die Motorräder entfernten sich in Richtung Autobahndreieck Dernbach ohne ihren Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligte nachzukommen. Es konnten Teilkennzeichen WW (Westerwaldkreis) abgelesen werden. Zudem wurden von Zeugen Lichtbilder der Krafträder gefertigt, die im Nachgang noch ausgewertet werden müssen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise bezüglich der flüchtenden Motorräder geben können, werden gebeten sich bei der unten aufgeführten Polizeidienststelle zu melden.



