Verkehrsunfall mit Personenschaden – LKW kippt auf der A3 um

Neustadt(Wied) (ots). Am 16.07.2024, gegen 09:25h meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen Verkehrsunfall auf der A3 in Fahrtrichtung Köln, kurz vor der Anschlussstelle Fernthal.

Anzeige

Ein PKW sei mit einem LKW kollidiert, woraufhin dieser umgestürzt sei und nun die Fahrbahn blockiere. Die jeweiligen Fahrzeugführer seien durch die Kollision verletzt worden, konnten aber durch Ersthelfer aus ihren Unfallfahrzeugen geborgen werden.

Laut Zeugenaussagen habe der LKW unvermittelt vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen gewechselt, sodass für den dort befindlichen PKW keine Ausweichmöglichkeit mehr bestand. Infolge der Kollision schaukelte sich der LKW auf, sodass er umkippte und auf der Fahrerseite auf der Hauptfahrbahn zum Liegen kam.

Der LKW-Fahrer wurde in ein Krankenhaus verbracht, der Fahrer des PKW erlitt einen Schock.

Die Richtungsfahrbahn war für die Dauer von 30 Minuten voll gesperrt. In der Folge konnte der Verkehr zumindest auf dem Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden, der Rückstau erstreckte sich zeitweise auf bis zu 7 Kilometern Länge.

Während der Bergungsarbeiten wurden durch die aufnehmenden Beamten mehrere Handyverstöße, begangen von vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmern, festgestellt und konsequent sanktioniert.



Rückfragen bitte an:



Verkehrsdirektion Koblenz

PASt Montabaur

Ecker, PHK

02602/9327-0







Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell