Diebstahl einer Sitzgruppe

Alken (ots).



Unbekannte entwendeten in der Nacht vom Freitag, 05.04., auf den Samstag, 06.04. eine hölzerne Sitzgruppe die an der Zufahrt zur Burg Thurant in Alken aufgestellt war.

Es handelt sich um einen massiven Tisch mit zwei Bänken.

Diese war erst vor kurzem ehrenamtlich dort errichtet worden und war weithin zu sehen.

Die Polizei Brodenbach bittet um sachdienliche Hinweise unter 02605 980121510.



