Kleiner Brexit: Freizeitpark „Little Britain“ ist verschwunden

Das ist das vorläufige Aus für den skurrilen Freizeitpark „Little Britain“ am Kreuzungspunkt von Asbacher Straße und Kasbachtalbahn in Kretzhaus. Gähnend leer ist am Sonntagabend der Schotterplatz am Waldrand, das Ensemble aus Doppeldeckerbus, Mini Cooper im Stil von „Mr. Bean“ und einem mit Mohnblumen verzierten Panzer ist verschwunden, das Schild mit der Aufschrift „Little Britain“ steht einsam in der Gegend. Übers Wochenende hat Betreiber Gary Blackburn den Freizeitpark abgebaut – und will dennoch die Hoffnung nicht aufgeben, dass die sehr britischen Exponate eines Tages an ihren Platz zurückkehren.

Vorausgegangen ist ein Gesprächstermin am Freitag, den Landrat Achim Hallerbach eigentlich als Vermittlungsversuch angekündigt hatte. Doch dafür war die Rechtslage offenbar zu eindeutig. Weil die baulichen Anlagen „insgesamt illegal errichtet ...

Lesezeit für diesen Artikel (651 Wörter): 2 Minuten, 49 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.