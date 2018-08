BI Rettet die Kuhheck: Noch mehr schützenswerte Vögel erfasst

Das Thema Windräder in der Marienhauser Exklave Kuhheck schien schon vom Tisch zu sein. Doch die Firma Altus als Investor lässt nicht locker.

Von unserem Redakteur Ralf Grün

Die vom Kreis Neuwied erteilte Baugenehmigung für die Firma Altus, damals noch Tochter des Energiekonzerns EnBW, hatte das Oberverwaltungsgericht Koblenz auf Widerspruch des BUND, der die Bürgerinitiative „Rettet die Kuhheck“ im Verfahren vertritt, wieder kassiert. Zudem schloss die Obere Naturschutzbehörde Windräder in der Kuhheck aus artenschutzrechtlichen Gründen aus. Doch die Firma Altus lässt nicht locker.

Mittlerweile Tochter der Stadtwerke Mainz/Wiesbaden unternimmt das Unternehmen gegenwärtig einen neuen Anlauf. Dazu beauftragte es einen Gutachter mit einer Raumnutzungsanalyse. Das Fachbüro soll offensichtlich herausfinden, ob es immer noch Vorkommen schützenswerter Tierarten, allen voran Schwarzstorch und Rotmilan, gibt. Hintergrund ist: Das OVG hob seinerzeit auf die widersprüchlichen Gutachten zum Artenschutz ab, als es die Genehmigung wieder aufhob.

Als Altus das Gutachten bei den Kommunen rund um die Kuhheck anmeldete, alarmierte das die Mitglieder der BI aufs Neue. Sie ergriffen die Initiative und beauftragten ihrerseits ein „renommiertes Büro für Naturschutz und Landschaftsökologie“, um eine zweite Raumnutzungsanalyse anfertigen zu lassen. Das inzwischen vorliegende Ergebnis präsentierten Mitglieder der BI nun an der Alten Mühle (Gemarkung Mündersbach) nahe der Kuhheck der RZ.

Helmut Kempf, BI-Vorstand und Ortsbürgermeister von Mündersbach, sagte: „Die avifaunistischen Untersuchungen in den Jahren 2014 und 2015 bestätigen nicht nur die Ergebnisse der Untersuchungen in den Jahren 2010 und 2011. Es gibt jetzt sogar noch mehr schützenswerte Vögel in der Kuhheck.“ Sowohl die renaturierten Flächen an der Alten Mühle als auch die Kuhheck selber hätten sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem bevorzugten Brutgebiet und Nahrungshabitat vieler streng geschützter Vögel, allen voran Schwarzstorch sowie Rot- und Schwarzmilan, entwickelt.

Wenn der „naturschutzrechtliche Rahmen“ und die vorgeschriebenen Abstandsregelungen eingehalten werden, kann aus Sicht der BI keine Baugenehmigung für Windräder erteilt werden. „Wir erwarten also, dass die Kreisverwaltung Neuwied den Antrag von Altus vollumfänglich ablehnt. Und wir erwarten von Altus, dass er seine Planungen für Windenergieanlagen auf Standorte konzentriert, die erheblich windhöffiger sind als die im Tal liegende Kuhheck, die größere Abstände zur Wohnbebauung aufweisen und nicht massiv mit dem Artenschutz kollidieren“, sagen Helmut Kempf und Wilfried Oettgen, Ortsbürgermeister von Roßbach und BI-Vorstand.

Darüber hinaus fordert die BI die VG Dierdorf auf, einen „sachgerechten Flächennutzungsplan Windkraft“ aufzustellen, der die Kuhheck wegen geringer Windhöffigkeit und Artenschutz als Potenzialfläche ausschließt. Damit käme die Kommune einer Forderung des Kreisrechtsausschusses nach. Was das betrifft, ist die VG bereits aktiv geworden. Potenzialflächen sind bestimmt und artenschutzrechtliche Gutachten waren in Auftrag gegeben.

Wie die RZ von Klaus Müller erfahren hat, liegt dem Kreisrechtsausschuss Neuwied bislang noch nichts vor, was die Fortführung des Verfahrens zur von Altus geplanten Windenergieerzeugung in der Kuheck beschleunigen würde. Was die Bedenken des OVG hinsichtlich der Gutachten zum Artenschutz betrifft, schaffen beide Verfahrensseiten derzeit Fakten. Müller: „Sobald die Gutachten vorliegen, terminieren wir für 2016 eine Anhörung vor dem Kreisrechtsausschuss.“