Niederhosenbach: Senioren sind in ihrer Existenz bedroht

Wenige Tage vor seinem 55. Hochzeitstag steht ein älteres Ehepaar in Niederhosenbach nach dem schweren Hochwasser vor dem Nichts. Das Haus der Senioren steht direkt am Bach, Keller und Untergeschoss mit Bad und Küche wurden komplett überflutet, das Inventar ist völlig unbrauchbar geworden.

Auch in Niederhosenbach hatten die Bewohner mit überfluteten Straßen zu kämpfen.

Foto: Reiner Drumm

„Kinder und Enkel des Ehepaares helfen aufopferungsvoll. Das ist schon vorbildlich“, sagt Ortsbürgermeister Markus Schnurr. Eine Tochter wollte das Paar bei sich zu Hause aufnehmen, aber die Senioren wollen ihr Heim einfach nicht verlassen. „Es ist ein Drama“, sagt Schnurr. „Ich weiß nicht, wie es dort weitergehen soll.“

Dieses und ein weiteres Gebäude seien am stärksten in Mitleidenschaft gezogen worden, berichtet der Ortsbürgermeister in einer Aufräumpause. „In beiden Fällen ist die Existenz der Bewohner massiv bedroht“, fügt er hinzu. Bei zwei ebenfalls betroffenen Anwesen wurde die Haus- und Hofstruktur massiv beschädigt, unter anderem wurde bei einer Familie die komplette Hofpflasterung herausgerissen. „Das ist schon sehr, sehr bitter.“ Aber es hat noch mehr Bewohner erwischt. In etwa 20 Häusern ist der Keller vollgelaufen. „Dort lagert man in der Regel zwar keine Schätze“, die Schäden seien dennoch immens.

Auch das Dorf selbst hat Schäden davongetragen. Die Bachverrohrung in der Ortsmitte muss erneuert werden. „Ich bin schon in Gedanken, wie wir das machen können, um in Zukunft gegen solche Dinge gewappnet zu sein“, sagt der Ortsbürgermeister. Er berichtet, ein solches Unwetter habe Niederhosenbach in 50 Jahren nicht erlebt. „Ältere Einwohner berichten, dass die Lage 1968 auch schlimm gewesen sei, bei Weitem aber nicht so schlimm“, erklärt Schnurr.

Die Nachbarschaftshilfe im Dorf funktioniert. „Helfer sind genügend da, auch wenn ich nicht weiß, wo mir der Kopf steht.“ Nun gelte es, alles in den Griff zu bekommen. An die VG-Verwaltung könne man sich derzeit ja nicht wenden. „Die haben mit sich selbst genug zu tun.“. Da sei jetzt Selbsthilfe gefordert. Schnurr glaubt, dass es Monate, wenn nicht sogar Jahre dauern kann, bis alle Schäden beseitigt sind. Andreas Nitsch