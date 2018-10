Jörg Staiber und die schärfste Braut aus Meiderich

Auch wenn man es mir heute nicht mehr ansieht: Mit 17 Jahren war ich ein verdammt flotter Feger. Trotzdem war es eine echte Genugtuung für mich, Birgit, die schärfste Braut aus Duisburg-Meiderich, die mit der heißesten Oberweite und dem süßesten Kussmund, erfolgreich zu einem gemeinsamen Kinobesuch überredet zu haben. Wie üblich fragte die Dame am Kassenhäuschen: Loge oder wollt ihr den Film sehen? Wir nahmen natürlich Loge...

Ich hatte mir vorher alles genau überlegt. In dem einzigen Programmkino der Stadt lief gerade eine Retrospektive mit alten Schwarz-Weiß-Filmen aus den 1930er-Jahren. So konnte ich einerseits einen auf intellektuellen Cineasten machen und mir andererseits sicher sein, dass ihr der Film ziemlich egal sein würde – wer interessierte sich schon für olle Schwarz-Weiß-Schinken. Dummerweise wurde an diesem Abend ausgerechnet „Frankenstein“ gezeigt. Alles lief auf unseren Logenplätzen ganz wunderbar bis zu dem Moment, als Dr. Frankenstein das von ihm zusammengeflickte Monster mittels eines Blitzes zum Leben erweckte. Von diesem Moment an hatte Birgit nur noch Augen für ihn – Boris Karloff – und ihr wurde sogar meine Hand auf ihrem Knie zu viel. „Was für toller starker und gleichzeitig sensibler Mann“, murmelte sie immer wieder mit Blick auf die Leinwand.

Seitdem ist Boris Karloff der Horror für mich. Auf Birgit schien der Film einen nachhaltigen Eindruck gemacht zu haben. Von diesem Tag an war sie, die sich vorher nie durch besonderen Ehrgeiz ausgezeichnet hatte, von der Idee besessen, Chirurgin zu werden. Diesen Plan setzte sie auch in die Tat um und wurde später die Leiterin einer großen Pathologie in Düsseldorf. – Stellen Sie sich vor: Düsseldorf! Ausgerechnet Düsseldorf!