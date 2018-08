Drei Konkurrenten fordern Landrat heraus – oder vielleicht doch vier?

Neben Amtsinhaber Matthias Schneider (56) bewerben sich drei weitere Kandidaten bei der Landratswahl am Sonntag, 26. August, um das Amt des ranghöchsten Kommunalpolitikers im Kreis Birkenfeld. Am Montag endete die Bewerbungsfrist. Jörg Petry (55) aus Idar-Oberstein tritt für die SPD an, Michel Grandmaire (52) aus Buhlenberg für die Freie Liste und als parteilos der Idar-Obersteiner Werner Kaucher (60).

Eine Stichwahl findet am Sonntag, 16. September, zwischen den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen statt, wenn es beim ersten Wahldurchgang keinem Kandidaten gelingt, eine absolute Mehrheit zu erringen.

Der studierte Forstwirt Matthias Schneider hatte als unbeschriebenes Blatt bei der Urwahl 2010 völlig überraschend Axel Redmer (SPD) besiegt. Als Landrat hat er sich seither vor allem die Entwicklung der Nationalparkregion auf die Fahnen geschrieben. „Dieses verantwortungsvolle öffentliche Amt ist kein politischer Erbhof“, sagt der gebürtige Erlanger, der inzwischen zu einem echten Hunsrücker geworden ist (auch wenn es mit dem Dialekt noch nicht recht klappt) und nicht müde wird, Investoren und Besucher, aber auch Kritiker vor Ort von den Schönheiten und dem Potenzial der Nationalparkregion zu überzeugen.

Herausforderer Jörg Petry (SPD) nennt auf seiner Internetseite eine ganze Latte von politischen Zielen vom Erhalt der ärztlichen Versorgung auf dem Land über eine bessere Internetversorgung bis hin zur Stärkung der Landwirtschaft. Interessant ist, dass sich der Sparkassenfachwirt ausdrücklich gegen eine weitere „Zerspargelung“ der Nationalparkregion durch Windkraftanlagen ausspricht und sich zum Truppenübungsplatz Baumholder und damit verbunden zum Bundeswehrstandort Idar-Oberstein bekennt.

Die Nominierung von Michel Grandmaire durch die Freie Liste Kreis Birkenfeld war für viele eine Überraschung – hatte man doch eher damit gerechnet, dass der Birkenfelder VG-Bürgermeister Bernhard Alscher gegen seinen Intim-Feind in der Nachbarverwaltung antreten würde. Nun ist es also der 52-jährige Verkaufsleiter beim Mineralbrunnen Tönissteiner, der bisher im Landkreis Birkenfeld noch nicht in Erscheinung getreten ist. Kaum bemerkt wurde hier, dass Grandmaire von 2014 bis 2016 Landesgeneralsekretär der Freien Wähler Rheinland-Pfalz war und seit 2014 Mitglied des erweiterten Landesvorstands sowohl der Freien Wähler wie auch des Landesverbands Freier Wählergruppen ist. Grandmaire ist geboren in Luxemburg, aufgewachsen in der Eifel und an der Mosel und nun seit 2007 in Buhlenberg „verwurzelt“, wie er sagt. Er kennt also die Vor- und Nachteile des Lebens auf dem Land: „Wir müssen im Landkreis Birkenfeld darauf achten, dass wir nicht abgehängt werden“, sagt der FLKB-Kandidat.

Ausdrücklich auf jeden Wahlkampf verzichten will Werner Kaucher. Der Sozialdemokrat, der bis 2004 im Idar-Obersteiner Stadtrat saß, wird als „Parteiloser“ zur Landratswahl antreten. Er hat sich zur Kandidatur entschlossen, als klar wurde, wie schwierig es für die SPD war, einen Kandidaten zu finden. „Das hat mich betroffen und nachdenklich gemacht“, sagt der Teamleiter bei der AOK Idar-Oberstein – vor allem, weil seine Partei doch eigentlich acht Jahre Zeit hatte, einen Kandidaten aufzubauen. Für Kaucher ist seine Kandidatur eine „reine Protestaktion“, er will auch nicht bei Podiumsdiskussionen auftreten.

Am Donnerstag tritt der Kreiswahlausschuss zusammen, um die Kandidaten offiziell zu bestätigen. Das Gremium muss dabei auch über die Zulassung einer fünften Kandidatin entscheiden, die sich am Montag kurz vor Toreschluss noch beworben hatte. Ulrike Nadig aus Rhaunen, Enfant terrible der Kreis-CDU, hat statt der gesetzlich vorgeschriebenen 220 Unterstützerunterschriften nur vier (!) beigebracht. Mehr sei aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung nicht möglich gewesen, sagt sie. Nadig kündigte bereits an, bei einer Nichtberücksichtigung den Klageweg zu bestreiten.

Von unserem Redaktionsleiter Stefan Conradt