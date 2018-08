Bengel war, ist und bleibt Produktionsstätte

Mit einem großem Programm wurde am Wochenende die Wiedereröffnung der Ketten- und Schmuckfabrik Bengel in der Obersteiner Wilhelmstraße gefeiert. Obwohl: Eine echte Wiedereröffnung war es ja eigentlich nicht, denn es hat seit der Gründung im Jahr 1873 nie einen echten Stillstand gegeben – auch nicht während des endgültigen Umbaus zum Industriemuseum in den vergangenen Jahren.

Als eine gelungene Verbindung von alt und neu wurde die Gestaltung der früheren Ketten- und Schmuckfabrik Bengel allenthalben gelobt. Das Bild zeigt den Empfangsraum im unteren Stockwerk des Fabrikgebäudes, in den Vitrinen findet sich der historische Art-Déco-Schmuck. Kulturstaatssekretär Salvatore Barbaro (Mitte) eröffnet mit Kuratorin Julia Wild und Bürgermeister Friedrich Marx die neu konzipierte Ausstellung. Im Hintergrund freuen sich Peter Wenzel, Karl-Dieter Braun und Thomas Dierks. Auch die soziale Komponente wird in der neuen Ausstellung nicht ausgespart – wie ehedem die schlecht bezahlte Heimarbeit.



Peter Wenzel dankte Gudrun Wiest von der Bürkle-Stiftung. Am Ziel ihres Weges: Stifterehepaar Christel und Karl-Dieter Braun. Sein Handwerk führt der fast 90-jährige Stahlgraveur Ludwig Bauer vor.



Theo Smeets (rechts) konnte bei der Eröffnung der sechsten Ausstellung „nsaio" in der Villa Bengel auch seinen früheren Kollegen und ehemaligen Fachbereichsdekan Lothar Brügel (2. von links) begrüßen. Die Fotos im Hintergrund zeigen Fotos von Studierenden mit ihren Arbeiten.





Denn immer fanden Besucherführungen statt, während des gesamten Zeitraums gab es Ausstellungen in der benachbarten Villa und fortwährend wurde dort auch produziert, seien es im kleinen Umfang Ketten oder seien es die Arbeiten einiger Kreativer wie der Artists in Residence, die dort seit zwölf Jahren für jeweils einige Wochen oder Monate im Industriedenkmal Quartier beziehen und sich von der Fabrikatmosphäre inspirieren lassen.

Mag die Umgestaltung bei fortlaufendem Betrieb den Beteiligten auch jede Menge Improvisation und Nerven abverlangt haben, so hat sie sich doch letztlich in mehrfacher Hinsicht gelohnt. „Das war letztlich der entscheidende Faktor, um im Kostenrahmen zu bleiben“, verrät Lothar Rohlik, der stellvertretende Leiter des städtischen Gebäudemanagements, der das Projekt Bengel in den vergangenen 15 Jahren begleitet hat. „Wenn wir – wie es ursprünglich einmal gedacht war – das Gebäude leergeräumt und dann instandgesetzt hätten, wäre es notwendig gewesen, den gesamten Bestand an Maschinen, Werkzeugen und Materialien dokumentarisch zu erfassen, um dann hinterher alles wieder an seinen vorherigen Platz zu bringen. Das hätte wahrscheinlich jede Kostenkalkulation gesprengt.“ Schon allein mit Blick auf Zehntausende von Gesenken, die sich in fast eineinhalb Jahrhunderten in den Regalen gesammelt haben, eine sehr realistische Annahme.

Aber sicherlich war die ständige Präsenz der historischen Umgebung auch Inspiration und Herausforderung für die zahlreichen Planer und Handwerker, die die schwierige Aufgabe zu lösen hatten, das Gebäude „auf den Stand der Technik zu bringen, ohne dass man es sieht“, wie der beratende Ingenieur Josef Rittgen es in seinem Vortrag „Technische Gebäudeausstattung im Denkmalschutz“ erläuterte. Auf jeden Fall, so waren sich die Besucher einig, ist die Verbindung von alt und neu in geradezu vorbildlicher Weise gelungen, wozu – wie Denkmalpflegerin Dr. Maria Wenzel und Restauratorin Kornelius Götz es anhand zahlreicher Beispiele aufzeigten – eine Unmenge von Detailfragen zu lösen waren, damit sich am Ende ein schlüssiges Ganzes ergab.

Herzstück der geschichtlichen Aufarbeitung der Obersteiner Industriegeschichte ist die von der Historikerin Julia Wild kuratierte und gestaltete Ausstellung „Obersteiner Schmuck- und Metallwarenindustrie im 19. und 20. Jahrhundert“. Hatte Stadtarchivar Manfred Rauscher in seinem Vortrag deutlich gemacht, wie sehr sich die zuvor prekäre Quellenlage dieses Stücks städtischer Industriegeschichte in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten verbessert hatte, so demonstrierte die aus einer traditionsreichen Idarer Edelsteindynastie entstammende Expertin mit der Ausstellung, wie sich diese Geschichte inzwischen fast lückenlos anhand musealer Exponate nachzeichnen lässt. Sensibel eingepasst in die vorhandene Architektur und ins Inventar wurde die Ausstellung wie auch andere Exponate mit dezent grauen Vitrinen, die von Diplomdesigner und Bengel-Stiftungsvorstand Thomas Dierks entworfen wurden.

Mit diesem Gebäudeensemble, den darin vorhandenen Maschinen und Werkzeugen, den Schmucksammlungen sowie den verschiedensten Archivalien habe man, führte Julia Wild aus, einen „Kristallisationspunkt geschaffen, der eine weitere Sicherung und den Erhalt der noch vorhandenen Zeugnisse dieser besonderen Obersteiner Industriekultur möglich macht“.

Dass die Eröffnung des Industriedenkmals nur ein Schritt in eine Zukunft ist, in der es um mehr gehen soll als lediglich Erinnerung und Traditionsbewahrung, macht vor allem Peter Wenzel, der Vorstandsvorsitzende der Stiftung, immer wieder deutlich. Man habe mit Bengel ein lebendiges Kulturdenkmal geschaffen, unterstrich er wiederholt. Hier soll nicht nur Geschichte mit all seinen Facetten und durchaus auch negativen Aspekten erlebbar gemacht, sondern auch Zukunft gestaltet werden.

Von unserem Reporter Jörg Staiber