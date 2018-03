Fünf Kandidaten: Wer wird Chef im Rathaus Remagen?

Die Anmeldefrist ist abgelaufen: Mit Peter Wyborny gibt es nun fünf Bürgermeisterkandidaten für Remagen.

Die Wählergruppe Remagen (WGR) hat bei einem Treffen in Kripp ihren Kandidaten ohne Enthaltungen und ohne Gegenstimmen aufs Schild gehoben. Die Bewerbungsunterlagen sind pünktlich im Rathaus angekommen. Jetzt will der als Stadtratsmitglied nicht immer bequeme Wyborny vom Bürgermeistersessel aus die Geschicke der Stadt selbst gestalten.

Für eine mögliche Amtszeit als Bürgermeister hat Wyborny einige Ziele formuliert: Im Wettbewerb der politischen Parteien im Stadtrat, in einem Ringen um die beste Lösung für Remagen, sieht Wyborny ein wichtiges Leistungskriterium der Demokratie – eines, das in der Stadt seiner Ansicht nach bislang oft fehlt. In immer kürzeren Ausschusssitzungen würde durchgewunken, was vorgelegt wird, Diskussionen seien eher die Ausnahme. So teilt er auch nicht die Position vieler etablierter Stadtpolitiker, dass es in Remagen eine „vernünftige Diskussionskultur“ gibt.

Seine Stärken sieht Dr. Wyborny als theoretischer Physiker in der Analyse von Problemstellungen und den sich daraus ergebenden neuen Lösungen. Als hilfreich dabei betrachtet er auch seine Schwerbehinderung mit verkürzten Armen durch eine Conterganschädigung, die möglicherweise dazu beigetragen hat, seine Durchsetzungskraft und Ausdauer zu stärken.

Dr. Peter Wyborny ist 55 Jahre alt und kam 1993 über seine Anstellung bei einer Bundesbehörde in Bonn nach Remagen, nachdem er seine Diplomarbeit und anschließende Promotion in der theoretischen Elementarteilchenphysik am Forschungszentrum Jülich abgeschlossen hatte. In Remagen wohnt er mit seiner Frau und zwei inzwischen volljährigen Töchtern in der Kernstadt.

Wyborny ist in der Lokalpolitik kein Unbekannter: Seit drei Legislaturperioden hat er einen Sitz im Remagener Stadtrat, zunächst als Vorsitzender der CDU, ab Oktober 2007 dann zunächst als parteiloses Stadtratsmitglied, bevor er 2008 mit der WGR eine Fraktion bildete. Seit 2013 ist er deren Vorsitzender.

„Der Bürgerwille wird zu wenig umgesetzt, das muss sich ändern“, so Wyborny in der Nominierungsrede. In Stadtgesprächen wünschen sich die Remagener in der Kernstadt eine Altstadt, aber außer Schildern an der Rheinpromenade sei wenig davon zu sehen. Stattdessen verschwindet ständig alte Bausubstanz, so Wyborny. Dieses Thema liegt im am Herzen, denn sein Hobby ist es, historische Altbausubstanz zu erhalten, indem nach dem Erwerb erst die Schulden eliminiert und die wichtigsten Schritte zum Schutz vor Verfall einleitet, bevor eine wirtschaftliche Lösung entwickelt wird. Auf diese Weise ließe sich der Wunsch nach einer Altstadt wirksam realisieren, glaubt Wyborny.

Eines seiner Schwerpunktthemen war bislang das Hochwasser: Nach den sogenannten Jahrhunderthochwässern 1993 und 1995 war er von Bürgern in Kripp angesprochen worden, wurde Vorsitzender ihrer Initiative und unterstützte ihre Ideen gegen die vom damaligen Bürgermeister Lorenz Denn vorgeschlagene Hochwasserlösung. Nachdem die Kripper den Hochwasserschutz in ihre eigenen Hände übernommen hatten, wechselte Wyborny in den Dachverband Hochwassernotgemeinschaft Rhein, um mit dem Fachwissen aus Diskussionsrunden mit den Oberbürgermeistern und Behördenchefs von Rheinanliegerstädten wie Köln, Düsseldorf oder Andernach nun allen Remagener Bürgern zur Verfügung zu stehen.

Bei der Bürgermeisterwahl am 4. März werden die Wähler nun also tatsächlich eine große Auswahl haben. Insgesamt fünf Kandidaten bewerben sich um die Nachfolge von Herbert Georgi, der seit 16 Jahren an der Spitze der Stadt und ihrer Verwaltung steht. Neben Wyborny bewerben sich Walter Köbbing (55) als Kandidat der CDU, Sabine Junge (52) als Kandidatin der SPD, der parteilose Björn Ingendahl (37) mit der Unterstützung von Bündnis 90/Die Grünen sowie der ebenfalls parteilose Gereon Wickord (56) um das Amt des Bürgermeisters. Sollte keiner dieser Kandidaten im ersten Wahlgang mehr als die Hälfte aller abgegeben Stimmen auf sich vereinigen können, wird es am 18. März zu einer Stichwahl kommen.

