Ditib-Gemeinde hat ein Problem: Bei Moscheeplänen nicht mit offenen Karten gespielt

Ist auch die Kreuznacher Ditib-Gemeinde ein verlängerter Arm Erdogans? Ihr Vorsitzender Cihan Sen hat dies immer wieder energisch dementiert. Und hat jetzt ein massives Glaubwürdigkeitsproblem.

Dieses Grundstück gehört dem Ditib-Bundesverband. Damit hat die türkische Regierung mittelbar Einfluss auf alle Entscheidungen.

Foto: Carsten Zillmann

An die „Ditib-Türkisch islamische Gemeinde Bad Kreuznach, vertreten durch Herrn Cihan Sen“ schickte die Kreuznacher Bauverwaltung am 18. April 2016 den positiven Bauvorbescheid zu der Bauvoranfrage zwecks des Neubaus einer Moschee mit Kulturzentrum und Gebetsräumen. Jetzt kam heraus: Eigentümer des Grundstücks im Gewerbegebiet am Grenzgraben ist nicht der Ditib-Ortsverein, sondern der Ditib-Dachverband mit Sitz in Köln.

Der Ortsverein aber hat die Bauvoranfrage gestellt. Das räumt Sen jetzt ein, erklärt aber: Das war von Anfang an so, und es macht für ihn auch keinen Unterschied. Die Eigentumsverhältnisse im jetzigen Gebäude in der Mühlenstraße seien seit dem Erwerb 1990 auch nicht anders. Er begründet dies damit, dass der Dachverband alle Immobilien des Vereins in Deutschland verwaltet. „Organisatorisch waren wir auch zu Zeiten des Türkischen Arbeitervereins dem Ditib-Dachverband angeschlossen.“

In der Folge des Bauvorbescheids kochten im Sommer 2016 über die Moschee-Neubaupläne die Gerüchte hoch. Das Grundstück hatte die Ditib von der Reba Bau GmbH erworben. Cen, auch stellvertretender Vorsitzender des rheinland-pfälzischen Ditib-Landesverbandes, betonte mehrfach öffentlich, das Vorhaben werde nicht von Ankara finanziert, sondern allein über Spenden und Beiträge der Mitglieder sowie einen Bankkredit. Das hielt er Kritikern entgegen, die einen zu großen Einfluss aus der Türkei vermuteten. Sen bleibt bei dieser Aussage: „Die Buchführung und somit auch die Finanzierung aller Projekte erfolgt ausschließlich über Mitgliedsbeiträge und Spenden.“

Über die wahren Eigentumsverhältnisse ließ Sen die Bevölkerung beim Streit um die Moscheepläne im vergangenen Sommer zumindest im Unklaren. Das muss er sich jetzt vorhalten lassen. Auch wenn das Bauvorhaben erst einmal auf Eis gelegt ist, der Bauvorbescheid ist bis April 2018 gültig.

Ortsbegehung: Geplante Moschee in Bad Kreuznach umstritten 1 von 12 Um die Neubauplänen der Bad Kreuznacher Ditib-Gemeinde für eine Moschee im Gewerbegebiet zwischen Bosenheim und Planig ging es bei einer Ortsbegehung am Mittwochabend. Eingeladen dazu hatte Herbert Drumm (2. v.li.) neben Alfons Sassenroth, li,, beide von der Freien Fraktion im Bad Kreuznacher Stadtrat. 2 von 12 Circa 120 Bürger aus Bad Kreuznacher waren am Mittwochabend zu der Ortsbegehung in den Stadtteil nach Planig gekommen, darunter auch Stefanie Engelsmann, Stadträtin aus Planig (links). 3 von 12 Auf diesem 9000 Quadratmeter großen Wiesengrundstück soll die Moschee gebaut werden. 4 von 12 Die geplante Moschee in Bad Kreuznach Foto: Facebook Ditib Moschee Kreuznach 5 von 12 Die Stimmung unter den Teilnehmern war ziemlich aufgeheizt. 6 von 12 Ortstermin-Initiator Drumm (li) fordert von der Stadtspitze, die Entscheidung über den Bau zu verschieben. 7 von 12 Cihan Sen, Vorstandsvorsitzender der Kreuznacher Türkisch-Islamischen Gemeinde und zugleich stellvertretender Ditib-Landesvorsitzender (rechts), musste sich in heftigen Diskussionen verteidigen. 8 von 12 Es gab Stimmen, die ganz klar sagten, man lehne eine Moschee ab, die von einer Gemeinde, die dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan nahestehe, gebaut werden soll. Auch die Imame werden von der Türkei finanziert, war zu hören. 9 von 12 Cihan Sen (li) versicherte, die Menschenrechtsverletzungen in der Türkei machten ihm ebenfalls Sorgen. Rechts im Bild Büfep-Stadtrat Wilhelm Zimmerlin. 10 von 12 Mit großer Eindringlichkeit wurde eine Bürgerbefragung gefordert. 11 von 12 Heftig kritisiert wurde auch die Politik der Bad Kreuznacher Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer, die das Projekt bislang als reines Bauvorhaben behandelt und die Bürger darüber nicht informiert hat. (von links: Herbert Drumm, Bürgermeister Wolfgang Heinrich, Cihan Sen) » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Hat er die Eigentumsverhältnisse nur schlecht kommuniziert oder bewusst getäuscht? Sen will von einer Täuschung nichts wissen, wie er gegenüber dem „Oeffentlichen“ erklärte. Auch andernfalls hätte es die Kritiker des Moscheebaus auf dem Plan gerufen, ist er überzeugt – wohl nicht zu Unrecht. Für die AfD ist der Fall klar: Sen hat die Bad Kreuznacher getäuscht. „Er hat jede Glaubwürdigkeit verloren, setzt offenkundig auf Verschleierung statt Aufklärung und wird damit den Bürgern in Bad Kreuznach nicht gerecht“, so der Vorsitzende des AfD-Kreisverbandes, der Landtagsabgeordnete Jürgen Klein.

Der AfD-Kreisverband fordert, umgehend den Verkauf rückabzuwickeln, da der Grundstücksverkauf unter falschen Voraussetzungen stattgefunden hat. Klein weiter: „Die Stadtverwaltung, insbesondere Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer (SPD), sind nun endlich aufgefordert zu handeln. Sie müssen sich erklären: Seit wann haben sie Kenntnis von der beabsichtigten Eigentümerschaft der Kölner Ditib-Zentrale?“ Klein fordert: „Die AfD sieht in dem Verkaufsverfahren eine einzige Täuschung. Das gesamte Bauvorhaben muss gestoppt werden.“ Auch der Bosenheimer Ortsvorsteher Volker Hertel wurde von der Nachricht über die Eigentumsverhältnisse „völlig überrascht“. „Ich wusste nichts davon“, erklärte er gegenüber dem „Oeffentlichen“. „Das ist einfach doof. Mit offenen Karten zu spielen, ist anders“, kritisierte er.

Der Bauvorbescheid „ist nicht personen-, sondern grundstücksbezogen. Dies bedeutet, dass er im Falle des Eigentumsübergangs auch gegenüber dem Rechtsnachfolger Wirkung entfaltet. Die Baugenehmigungsbehörde muss hierüber nicht informiert werden“, teilt die Bad Kreuznacher Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Unabhängig davon sieht Heike Kaster-Meurer noch reichlich Klärungsbedarf mit den Ditib-Gemeindevertretern vor Ort. Ein Bauantrag auf Grundlage des positiven Bauvorbescheides muss bis spätestens April 2018 gestellt werden. „Da hängt sicherlich vieles davon ab, wie sich die Situation in der Türkei entwickelt und welchen Kurs die Ditib-Gemeinden in Deutschland nehmen“, so die OB. Im Übrigen sei der Bauvorbescheid noch nicht bestandskräftig, da er angefochten wurde.

Von unserem Redakteur Harald Gebhardt