Bad Kreuznach wächst: Im Süden sollen 190 Wohnungen entstehen

Im Südosten wächst Bad Kreuznach: Im Weyroth baut die Gemeinnützige Baugenossenschaft zwei Mehrfamilienhäuser mit 18 Wohneinheiten in Größen von 47 bis 80 Quadratmeter, direkt daran angrenzend die Deutsche Reihenhaus zwischen Weyroth und Humperdinckstraße den Wohnpark am Weyroth mit 31 Reihenhäusern. Das nächste Projekt ist bereits in der Planung: Östlich und südlich davon sollen zwischen der Verlängerung von Humperdinckstraße und Hohe Bell insgesamt 190 weitere neue Wohneinheiten entstehen.

Vorne baut die Deutsche Reihenhaus den Wohnpark am Weyroth. Dahinter und in der künftigen Verlängerung der Humperdinckstraße (ganz rechts) will die Bauwert 190 neue Wohnungen schaffen.

Foto: Harald Gebhardt

Bauträger ist die Deutsche Bauwert AG mit Sitz in Baden-Baden, die bereits mehrere größere Wohnprojekte im Zuge der Konversion umgesetzt hat, so in der Steuben- und Carl-Schurz-Straße sowie die Anheuser-Höfe im Gewerbepark General Rose. Im Südosten soll nun in der Hanglage auf einer Fläche von etwa 20.000 Quadratmetern ein Wohnungsmix von großen und kleinen Wohnungen entstehen. Den Entwurf stellten Uwe Birk vom Bauwert-Vorstand und Architekt Hans Jakel im November im Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr vor. In seiner Sitzung am Mittwoch, 24. Januar, ab 17.30 Uhr im Else-Liebler-Haus soll der Ausschuss jetzt den Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan fassen.

Die Grundstücke befinden sich im Besitz der Stadt. Der Investor will diese sowie ein noch im Privatbesitz befindliches Grundstück erwerben. Weiterhin hat er zugesagt, sozialen Wohnraum in einem Anteil von 25 Prozent der Gesamtwohnfläche zu schaffen. Darauf legt die Stadt großen Wert, betonten Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer, Bauamtsleiter Klaus Christ und Stadtplaner Bettino-Hans Gagliani bei einem Pressegespräch. „Wir müssen Wohnraum in verschiedenen Preiskategorien anbieten, um einen möglichst großen Wohnungsmix zu haben“, erklärte Christ.

Vorgesehen sind drei Mehrfamilienhäuser und Terrassenhäuser mit drei Vollgeschossen plus einem Staffelgeschoss. Im Zuge der Erstellung der Wohnbebauung soll auch die wichtige Erschließungslücke zum zweiten Bauabschnitt des Neubaugebiets „In den Weingärten“ geschlossen werden. hg