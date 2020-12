Bad Kreuznach

Für die Verkehrsproblematik in den großen Wohngebieten im Südosten der Stadt könnte eine Lösung zumindest in Sicht sein: Stadtplaner Bettino Hans Gagliani hat in der Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr am Dienstagabend einen Rahmenplan für die Anbindung der dort bestehenden und geplanten Wohngebiete vorgelegt, ohne den Verkehr über die ohnehin schon chronisch verstopfte Alzeyer Straße führen zu müssen.