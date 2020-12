Bad Kreuznach

Im Südosten wächst Bad Kreuznach: Im Weyroth baut die Gemeinnützige Baugenossenschaft zwei Mehrfamilienhäuser mit 18 Wohneinheiten in Größen von 47 bis 80 Quadratmeter, direkt daran angrenzend die Deutsche Reihenhaus zwischen Weyroth und Humperdinckstraße den Wohnpark am Weyroth mit 31 Reihenhäusern. Das nächste Projekt ist bereits in der Planung: Östlich und südlich davon sollen zwischen der Verlängerung von Humperdinckstraße und Hohe Bell insgesamt 190 weitere neue Wohneinheiten entstehen.