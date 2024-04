Westerwaldkreis

Wäller Landrat packt mit an: Natur von Unrat befreit

i Klein und Groß machen sich, ausgestattet mit Handschuhen und Müllsäcken, auf in die Gemarkung Alpenrod, um Unrat von Straßen- und Wegesrändern aufzusammeln. Dabei werden sie unter anderem von der Hachenburger VG-Bürgermeisterin Gabriele Greis (rechts) tatkräftig unterstützt. Foto: ROEDER-MOLDENHAUER/Röder-Moldenhauer

In vielen Ortschaften im Westerwaldkreis haben sich am vergangenen Samstag wieder zahlreiche Freiwillige an der Aktion „Saubere Landschaft“ beteiligt. Tüchtige Helfer aus Vereinen, Jugendfeuerwehren, Schulen und Kindergärten waren ebenso mit Mülltüten und Handschuhen unterwegs wie umweltbewusste Einzelpersonen.