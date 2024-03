Berzhahn

Unfall bei Berzhahn: Feuerwehr befreit Mann aus Auto

i ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bei einem Unfall in der Nacht zum Sonntag auf der Kreisstraße 92 bei Berzhahn ist ein Autofahrer in seinem Auto eingeklemmt worden. Wie das Presseteam der Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Westerburg berichtet, ging der Alarm kurz nach 2.30 Uhr.