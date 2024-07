Plus Westerwald

Der olympische Blick aus dem Westerwald: Markus Kratzer ist schon im Olympia-Fieber

i Die olympischen Ringe sind auf dem Eiffelturm zu sehen. Foto: Aurelien Morissard/picture alliance/dpa/AP

Ja, Sie haben richtig gelesen. „Oui Wäller“ und nicht „Hui Wäller“. Dieses Wortspiel darf zum heutigen offiziellen Start der Olympischen Sommerspiele in Paris einmal erlaubt sein. Was hat aber der Westerwald mit dem sportlichen Großereignis an der Seine zu tun?“, mögen Sie jetzt vielleicht fragen. Mehr, als es auf den ersten Blick vielleicht scheint. Und genau das wollen wir Ihnen von heute an bis zum Abschluss der Spiele am 11. August in einer täglichen Reihe näherbringen.