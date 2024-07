Plus Nentershausen

Tongrube bei Nentershausen erkundet: Freiherr-vom-Stein-Realschüler lernen, wozu Westerwälder Ton gut ist

i Unter der Leitung von Fabian Simon, Juniorchef von Tonbergbau Gerharz, Grubenleiter Rainer Baumann und Prokurist Reimar Voß sowie Gudrun Schmidt vom BKRI haben die Sechstklässler mit Lehrerinnen Gloria Otthoff und Ann-Marie Nickel einen lehrreichen Vormittag verbracht. Foto: Katrin Maue-Klaeser

Klar, ein Ausflug ist schon mal besser als im Klassenraum zu lernen – dabei der Heimatgeschichte im Wortsinn auf den Grund zu gehen, kann zum echten Erlebnis werden. Die Sechstklässler der Freiherr-vom-Stein-Realschule plus in Nentershausen brauchten nicht weit zu laufen, um die Tongrube „Mehl“ am entgegengesetzten Ortsrand zu erkunden. Das ist für fast alle Neuland.