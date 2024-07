Plus Bad Marienberg

Bestätigt: Alte Beigeordnete sind in Bad Marienberg auch die neuen

i Auch Ernennungen standen in der konstituierenden Sitzung des Bad Marienberger Stadtrates an. Hier die alten und neuen Beigeordneten Klaus Müller (links), Julia Salzmann (2. von links) und Björn Scheyer (rechts) mit Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher (2. von rechts). Foto: Röder-Moldenhauer

In der Stadt Bad Marienberg stehen die Zeichen auf Kontinuität: Denn alle drei „alten“ Stadtbeigeordneten sind auch die neuen. Sie wurden in der konstituierenden Sitzung des Stadtrates, dem in dieser Wahlzeit wieder drei statt zuletzt zwei Fraktionen angehören, am Mittwochabend mit jeweils deutlicher Zustimmung in ihren Ämtern bestätigt.