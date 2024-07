Plus Montabaur

Sechsjähriger weist unbedarft den Weg: Als Heinrich Roth aus Montabaur ins Gestapo-Gefängnis kam

Von Hermann Josef Roth

i Hermann Josef Roth (links) mit seinem Vater Heinrich, der 1944, nach dem Stauffenberg-Attentat auf Hitler, von der Gestapo verhaftet wurde. Foto: Archiv Hermann Josef Roth

Der Landjäger in grüner Uniform und Tschako schnappte sich den sechsjährigen Knirps: „Wo wohnt hier der Bürgermeister Roth?“ Unbefangen wies der Kleine den Weg: da am Ende der Pählerstraße. „Das Haus mit den bunten Scheiben an der Veranda?“, wollte der Gendarm wissen. Ja, klar doch, wusste der Bub genau. Schließlich war das sein Elternhaus. Doch sogleich vergaß er die Schupos wieder.