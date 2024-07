Plus Westerwaldkreis/Koblenz Heimat für Tiere und Pflanzen: Sumpfdotterblumen-Wiesen sind im Westerwald noch zu finden i „Pflanzengesellschaft des Jahres 2024“: Dieser Titel wurde der Sumpfdotterblumen-Wiese (Calthion palustris) von der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft verliehen. Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord setzt sich im nördlichen Rheinland-Pfalz für den Erhalt des wertvollen, aber bedrohten Feuchtwiesentyps ein. Was diese Feuchtwiesen so besonders macht und wo sie zu finden sind: www.tuexenia.de Foto: Simone Schneider Äußerst wertvoll, aber stark gefährdet: eine Sumpfdotterblumen-Wiese (Calthion palustris). Mit dem Titel „Pflanzengesellschaft des Jahres 2024“ würdigt die Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft ihre Bedeutung, wie die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord mitteilt. Lesezeit: 2 Minuten

Was diese Feuchtwiesen so besonders macht, wo sie zu finden sind und welche Faktoren ihr Fortbestehen gefährden – die SGD Nord nennt Fakten: Früher landschaftsprägend seien Sumpfdotterblumen-Wiesen heute fast vergessen. Leuchtend gelbe Blüten, das sei im Frühjahr das Markenzeichen der Sumpfdotterblume, der Namensgeberin der gleichlautenden Feuchtwiese. Vor allem in den ...