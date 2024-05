Plus Rotenhain

Ritter in Rotenhain: Burgfest lässt das Mittelalter aufleben

i Beim Burgfest zeigen die Ritterschaften sehenswerte Schaukämpfe mit dem Schwert und Lanze. Foto: Archiv Röder-Moldenhauer

Auf ein besonderes Spektakel können sich Familien und alle am Mittelalter Interessierten am kommenden Wochenende freuen: Dann erwacht die wiedererrichtete Motte in Rotenhain zu neuem Leben. Die Alte Burg Rotenhain öffnet Samstag und Sonntag, 1. und 2. Juni, ihre Tore für das zehnte große Burgfest.