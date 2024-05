Gewitter und Starkregen: Der Regenschirm wurde in den vergangenen Wochen zum ständigen Begleiter. Wieso die Wetterlage in Rheinland-Pfalz und dem Saarland aktuell so unbeständig ist, erklärt Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt von Wetterkontor. Foto: Thomas Frey/dpa/dpa