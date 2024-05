Plus Koblenz Nach Agostea-Aus in Koblenz: Neue Betreiber übernehmen Diskothek unter neuem Namen Matthias Kolk , Finn Holitzka Von Peter Meuer i Das Agostea in der Clemensstraße: Neue Betreiber übernehmen die Kultlocation im Sommer. Foto: Sascha Ditscher Nach Informationen der RZ geht es für die Koblenzer Diskothek mit neuem Namen, neuem Konzept und neuen Betreibern weiter. Nachtarena soll die neue alte Location heißen. Bisher war das der Beiname des bekannten Clubs. Lesezeit: 1 Minute

Eine Gruppe von Koblenzern, teils in der Gastroszene nicht unbekannt, übernimmt demnach das „Ago“, das Club, Bar und Diskothek zugleich ist. Ab dem 1. August soll das neue Konzept für die Lokalität in der Clemensstraße dann greifen. Formate für alle Altersgruppen geplant Geplant sind, so heißt es auf einem Aushang, der bald ...