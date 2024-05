Plus Koblenz

Wein-Feierabend in Koblenz: Warum neuerdings Taschen kontrolliert werden

i Die Blaue Stunde vor der Rhein-Mosel-Halle ist ein beliebter Treffpunkt, zumal die Termine oft vor einem Feiertag liegen. Bei der jüngsten Auflage wurden erstmals Taschen kontrolliert: Getränke und Speisen dürfen nicht mehr mitgebracht werden. Foto: Matthias Kolk

Wenn am Mittwoch am Spätnachmittag bei trockenem Wetter wieder Hunderte Menschen zur Blauen Stunde an der Rhein-Mosel-Halle pilgern, werden viele auch Käsewürfel, Knabbergebäck, vielleicht sogar eine Flasche Wein im Rucksack haben. Doch Taschen werden neuerdings kontrolliert. Warum?