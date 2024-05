Plus Bad Kreuznach

„Käuzchen“-Abschied mit Hindernissen: Bad Kreuznacher Kultwirte Rita Rehm und Bernd Reichard sagen Servus

i Bernd Reichard und Rita Rehm mit dem Käuzchen, dem Maskottchen ihrer bekannten Kneipe. Diese betreiben sie nicht mehr, wohnen aber direkt in der Nähe. Die Neustadt hat es ihnen angetan. „Hier ist es wie auf dem Dorf. Alle halten zusammen“, sagen sie. Foto: Marian Ristow

Den Abschied hatten sich Rita Rehm (68 Jahre) und Bernd Reichard (71) anders vorgestellt. 30 Jahre lang begeisterte das Paar mit ihrem Bistro „Käuzchen“ in der Bad Kreuznacher Neustadt unzählige Stammkunden und Touristen – und plötzlich war Feierabend. Und zwar für immer. Rita und Bernd sind raus. Zwar eröffnet das „Käuzchen“ – der Name soll bleiben – unter anderer Regie, das Gastronomenpaar hat sich aber in Ruhestand verabschiedet.