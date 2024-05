Nötigung im Straßenverkehr: Auto mit Anhänger blockiert Winninger Straße

Anzeige

Zu einer Nötigung im Straßenverkehr ist es in Metternich am Montag zwischen 11 und 13 Uhr auf der Winninger Straße (B 416) in Fahrtrichtung Kesselheim gekommen. Dabei wurde ein Motorrollerfahrer durch den Fahrer eines Autos mit Anhänger bis zum Stillstand ausgebremst und anschließend durch Gesten und Worte beleidigt, teilt die Polizei mit. Das Auto stellte sich quer auf die Fahrbahn, sodass zwei Fahrstreifen unterhalb der Rübenacher Straße blockiert wurden und der Rollerfahrer beim Bremsen in den Gegenverkehr ausweichen musste. Durch den Stillstand auf der Fahrbahn wurden zwei weitere Verkehrsteilnehmer, die Fahrer eines silberfarbenen Ford Focus sowie eines dunkelblauen Mercedes-Transporters, genötigt.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder selbst Geschädigte sind, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 2 unter Tel. 0261/103 29 10 oder per E-Mail an pikoblenz2@polizei.rlp.de zu melden.