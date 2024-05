Plus Aar-Einrich

Wahl in Aar-Einrich: Die Bewerber für das Amt im Rathaus der Gemeinden

i Am 9. Juni entscheiden die Wahlberechtigten über die künftige Besetzung der Ortsparlamente. Auch die Position des Ortsbürgermeisters steht zur Wahl. Foto: Archiv Uli Pohl

Wer wird neuer Ortsbürgermeister oder welcher Amtsinhaber in den 31 Gemeinden der Verbandsgemeinde Aar-Einrich geht in die nächste Amtszeit? Darüber entscheiden die Wahlberechtigten bei der Kommunalwahl am Sonntag, 9. Juni. Neben der Wahl zum Kreistag, Verbandsgemeinde- und Ortsgemeinderat beziehungsweise Stadtrat Katzenelnbogen ist die Position an der Spitze der Gemeinde für die Bürger eine spannende Entscheidung.