Plus Loreley/Bornich

Statue einer Berliner Künstlerin für die Region: Loreley verdreht den Kopf

Von Karin Kring

i Die von der Berliner Künstlerin Valerie Otte geschaffene Loreley-Statue steht auf dem Loreley-Plateau hoch über dem Rhein. Die Frauenfigur sitzt auf einem Felsen und scheint mit diesem zu verschmelzen. Die Statue steht am Endpunkt des zur Felsspitze laufenden Strahlenwegs. +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Thomas Frey/picture alliance/dpa

Ein Wahrzeichen der Region präsentiert sich in neuer Gestaltung: Die Loreley ist nun als Statue der Künstlerin Valerie Otte zu sehen – Innenminister Michael Ebling enthüllte das Kunstwerk am Wochenende. So kam sie bei der Vorstellung an.