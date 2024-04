Plus VG Nastätten Schulentwicklung in der VG Nastätten: Grundschulen müssen für Ganztagsplätze nachbessern Von Marta Fröhlich i De Mühlbachschule in Miehlen bietet zwar ausreichend Platz für die geplante Ganztagsbetreuung. Allerdings ist sie nicht barrierefrei, bemängeln die Autoren des Schulentwicklungsplans. Fotos: Thorsten Stötzer, Marta Fröhlich Foto: Thorsten Stötzer Wie kann die Verbandsgemeinde Nastätten als Träger zweier Grundschulen dem für 2026 anstehenden Anspruch auf Ganztagsbetreuung gerecht werden? Unter anderem damit beschäftigt sich ein Schulentwicklungsplan, den der VG-Rat in seiner letzten Sitzung vor den Kommunalwahlen beschlossen hat. Die klare Handlungsempfehlung: Es muss nachgebessert werden. Lesezeit: 3 Minuten

Sowohl an der Mühlbachschule in Miehlen als auch an der Grundschule Blaues Ländchen in Nastätten muss gebaut werden. Die Grundlage: Laut dem Schulentwicklungsgutachten werden ab dem Schuljahr 2026/2027 zum Start des sogenannten Gafög (Ganztagsförderungsgesetz) 80 Prozent der Schüler eine Ganztagsbetreuung in Anspruch nehmen. Das bedeutet: Montag bis Freitag acht Stunden Betreuung ...