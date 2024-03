Plus St. Goar Heines Loreley-Gedicht wird 200: Wieso deshalb sogar japanische Diplomaten nach St. Goar kommen Von Claus Ambrosius i Am Rhein bei St. Goar verschlägt es einem noch heute zuweilen den Atem, wie Falko Hönisch (von links), Katharina Blanckart und Martin Wiemer feststellen. Foto: Jens Weber Am 26. März vor 200 Jahren wurde das Loreley-Gedicht von Heinrich Heine erstmals veröffentlicht – nun feiert St. Goar den berühmten Text mit einem musikalischen Jubiläum. Warum das Deutschland und Japan näher zusammenbringt und sogar Helmut Kohl einst sprachlos machte. Lesezeit: 5 Minuten

„Nazikawa sirenedo, kokoro wabite ...“. Alles klar? Oder vielleicht: „I cannot divine what it meaneth, this haunting nameless pain ...“. Na gut, dritter Versuch: „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin ...“ Jahrzehntelang erklangen auf Rheinschiffen beim Passieren des Loreley-Felsens diese drei Variationen, japanisch, englisch und deutsch, des ...