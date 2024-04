Plus Diez-Freiendiez

Viel zu wenig Platz: Ausschuss berät Neubau der Diezer Pestalozzischule

i Die Freiendiezer Pestalozzischule ist eine der ältesten Schulen im Rhein-Lahn-Kreis. Das Gebäude entspreche jedoch nicht mehr den Anforderungen, die eine Schule heutzutage benötige. Foto: Uli Pohl

Kommt es jetzt zu einem Neubau der Freiendiezer Pestalozzischule. Darüber berät der Schulträgerausschuss der Verbandsgemeinde Diez in seiner nächsten Sitzung am Montag, 29. April, 17.30 Uhr, in der Pestalozzischule, Friedrichstraße 14. In der jüngsten Sitzung des VG-Rates wurde eine Pavillonlösung auf dem Schulhof beschlossen, jedoch wurden dabei bereits erste Fragen nach einem Neubau laut.