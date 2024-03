Plus Sankt Goarshausen

Neue Gästeführungen: Auf den Spuren des Mythos Loreley

Von Dirk Förger

i Auf dem Schiefer-Felsen trafen sich alle zu einem „Meet & Greet“: die aktuelle Loreley Katharina Blanckart, die Mittelrhein-Weinkönigin Verena Schwager, Braubachs Bacchus Jan Schechter mit Gefolge, die Wein- und Rosenkönigin Ronja Goldmann sowie die Martinimarktkönigin Lara Jost. Foto: Dirk Förger

„Ich weiß nicht, was soll es bedeuten …“ Jeder in der Region kennt wohl den Beginn des 1823 von Heinrich Heine gedichteten und von Friedrich Silcher vertonten Liedes. Wesentlich weniger Menschen ist aber das Werk „Zu Bacharach am Rheine …“ bekannt, das Clemens Brentano 23 Jahre zuvor geschrieben hatte – und den Anstoß zu Heines Zeilen gab.