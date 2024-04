Plus Limburg

Von Fine Dining bis Barbecue: Köstliches lockt auf Limburger Marktplatz

i Das Streetfood-Festival lockt erneut nach Limburg. Foto: Symbolbild dpa

Auch in diesem Jahr darf am Wochenende von Freitag bis Sonntag, 26. bis 28. April (Freitag ab 16 Uhr, Samstag ab 12 Uhr, Sonntag ab 12 Uhr), auf dem Limburger Marktplatz bei wetterfester In- und Outdoorlocation und damit bei jeder Witterung geschlemmt werden. Zum sechsten Mal lädt die Stadt zum Street Food Festival ein, zum fünften Mal auf dem Marktplatz und in der Markthalle. Dies teilt der Magistrat mit.