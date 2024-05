Plus Buch

Familie aus Buch schildert Erfahrungen: Bürokratismus bremst Integration von Ukrainern aus

i Deutsche Bürokratie und die Integration: Eine Familie aus Buch schildert ihre Erfahrungen mit Jobcenter, Bamf und Co. Foto: Franziska Gabbert/dpa

Bürokratieabbau, Jobturbo, Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt – was die Politik fordert und propagiert, ist in Wirklichkeit ein zähes und langwieriges Bürokratiemonster.