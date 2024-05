Plus Limburg

Überraschende Absage: Limburger Flohmarkt fällt 2024 aus

i Der Limburger Flohmarkt, stets ein großer Publikumsmagnet, findet 2024 nicht statt. Der Gewerbeverein City/Ring hat ihn abgesagt. Foto: Archiv/Fluck

Der Flohmarkt in Limburg am ersten Sonntag im September hat Tradition, ohne Frage – und ist ein richtiger Werbeträger für die Stadt. 51 Mal hat er bereits stattgefunden, die Kontinuität wurde lediglich durch die Corona-Pandemie unterbrochen. Doch mit der 52. Auflage wird es in diesem September nichts werden.