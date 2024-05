Im Finale von „The Voice Kids“: Große Bühne für Limburger Domsingknaben

Anzeige

Vielfältig. so beschreibt Jakob seine Gesangsstimme. „Weil ich die tiefen Lagen abdecke, aber auch die hohen“, erklärt der 15-Jährige aus Hintermeilingen (Waldbrunn). Seit seinem vierten Lebensjahr singe er bei den Limburger Domsingknaben, berichtet das Bistum Limburg. Damals war sein Bruder schon dabei und auch Jakob wollte von klein auf mitmachen. Jetzt singt Jakob seit elf Jahren bei den Domsingknaben und momentan auch allein auf der großen Fernsehbühne. Denn er macht bei der aktuellen Staffel von „The Voice Kids“ mit. Von Jakobs Stimmumfang beeindruckt zeigten sich Alvaro Soler, Wincent Weiss, Lena Meyer-Landrut sowie Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier.

Von klein auf musikalisch

Jakob kommt aus einer musikalischen Familie. „Meine Eltern und mein Bruder singen auch, und wir spielen alle mindestens ein Instrument. Ich spiele Saxofon und Klavier und bringe mir momentan selbst Gitarre bei“, erzählt er. Zu den schönsten Erlebnissen bei den Domsingknaben gehören für Jakob die Konzertreisen nach London, Rom, Wien, durch Amerika und Südafrika. Gerade bei den Reisen verbringen die Domsingknaben viel Zeit miteinander und lernen sich besser kennen. „Ich bin mir nicht sicher, ob ich ohne die Domsingknaben zum Singen gekommen wäre“, sagt Jakob. Jetzt auf der „The Voice“-Bühne zu singen, sei dann aber noch mal was ganz anderes, erzählt er: „Bei Auftritten mit dem Chor bin ich mit so vielen anderen Leuten, da bin ich einer von vielen und kann mich gut untermischen. Bei ‚The Voice Kids‘ muss ich allein singen, und das ist dann noch mal eine ganz andere Rolle.“

Zum ersten Mal allein auf einer Fernsehbühne vor prominenten Musikern zu singen, ließ Jakobs Puls steigen. „Als ich auf der Bühne stand und dann dieses Ticken von den Schlagzeugsticks losging, hat es angefangen mit der Nervosität. Sobald der Vorhang dann aber runter war und ich das zweite Mal gesungen habe, hat es noch mal besser geklappt“, erinnert sich Jakob an seinen ersten Auftritt bei den Blind Auditions. In dieser Runde stand Jakob hinter einem Vorhang und überzeugte mit seiner Stimme zwei der Jurorenteams: Wincent Weiss sowie Michi und Smudo. Die Wahl des Teams fiel Jakob leicht: „Ich wollte eigentlich schon von Anfang an zu Wincent. Deswegen ist mir das nicht wirklich schwergefallen. Also Wincent war auf jeden Fall eine super Wahl.“

Von Runde zu Runde fühlte sich Jakob sicherer auf der Bühne. Er sagt, dass er sich auch stimmlich verbessert habe. In den Battles sang Jakob mit Greta und Lennart „It's A Beautiful Day“ von Michael Bublé. „Der Song war auf jeden Fall ganz anders als das, was ich sonst immer mache, viel mehr gute Laune. Gerade der Song hat mir aber gut geholfen, mit der Bühne warm zu werden und mich auch auf der Bühne allein wohler zu fühlen“, erzählt Jakob. Zu seinen besten Erlebnissen bei „The Voice Kids“ gehört, dass er mit seinem Teamcoach Wincent Weiss Zeit verbringen konnte. „Alle sind da immer super nett zu einem: die Coaches, die Vocalcoaches, die Leute, die einen von Ort zu Ort bringen. Alles ist familiär. Ich habe auch viele der anderen Talente kennengelernt. Wir haben abends immer in der Hotellobby gesessen und geredet“, beschreibt Jakob seine bisherige Zeit bei „The Voice Kids“. Für ihn habe es sich nicht nach einem Wettbewerb angefühlt, weil sich sogar die eigenen Teammitglieder gegenseitig anfeuerten.

Bei seinem ersten Auftritt auf der „The Voice Kids“-Bühne sang Jakob „Goodbye Yellow Brick Road“ von Elton John. Diesen Song performte er ein zweites Mal bei den Sing-Offs. „Ich finde, das war eine große Steigerung im Vergleich zu den Blind Auditions. Bei den Blinds war ich noch etwas unsicher. Aber mit den Sing-Offs bin ich schon sehr zufrieden“, sagt Jakob. Trotzdem sei er nervös gewesen, bevor Wincent Weiss verkündete, welche beiden Talente ins Finale kommen. Jakob hat es geschafft, er steht jetzt im Finale.

Vorbereitungen für das Finale

Diese Woche stehen einige Proben und Vorbereitungen für das Finale in Berlin an. Alle Teilnehmenden sollen gut vorbereitet sein und sich auf der Bühne beim Finale sicher fühlen. „Mein Finalsong ist eher ein ruhiger, langsamer Song. Die Herausforderung wird sein, dass ich das zu meinem Song mache und das Bestmögliche heraushole“, sagt Jakob. Welchen Song Jakob im Finale singt, durfte er noch nicht verraten. Heute Abend singt Jakob live im Finale von „The Voice Kids“ um 20.15 Uhr in Sat. 1, und die Zuschauenden entscheiden, welches Gesangstalent „The Voice Kids 2024“ gewinnt. „Nervös bin ich jetzt noch nicht, aber das kommt mit Sicherheit noch. Ich habe aber auf jeden Fall echt Lust auf das Finale“, sagt er. Jakobs Pläne für die Zukunft: „Ich habe vor, auch selbst Musik rauszubringen und vielleicht sogar mein Geld damit zu verdienen.“ So manch eine Musikkarriere, zum Beispiel die von Beyoncé Knowles, begann schließlich in einem Kirchenchor.