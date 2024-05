Plus Dahlheim

Dreamwood Open Air in Dahlheim: Ein Festival mitten im Traumwald

Von Ulrike Bletzer

i Das Dreamwood Open Air steigt am kommenden Wochenende in Dahlheim. Foto: Archiv Ingmar Sprenger

Wenn das kein gelungenes Timing ist: Exakt zwei Wochen, bevor das diesjährige Dreamwood Open Air an den Start geht, wurde die gefühlt jahrzehntelang gesperrte Ortsdurchfahrt von Dahlheim zumindest so weit wieder freigegeben, dass man, aus Richtung Dahlheim kommend, am Freitag, 31. Mai, und Samstag, 1. Juni, problemlos über die Wellmicher Straße die im Dahlheimer Wald gelegene Grillhütte „Alter Sportplatz“ erreichen kann.