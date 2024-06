Plus Holzappel

Black- und Death-Metal: Mahlstrom-Open-Air begeistert die Besucher am Herthasee

Von Thorsten Kunz

i Foto: Thorsten Kunz

Es war wieder einmal „Mahlstrom“! Auf dem inzwischen gut etablierten, kleinen Metal-Open-Air am Herthasee tummelten sich am vergangenen Wochenende in der Spitze bis zu 650 begeisterte Fans von Folk- und Pagan-, aber auch Black- und Death-Metal und feierten ihre Helden.