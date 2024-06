Loreleywinzer holen Techno- und Weingenuss an den Mittelrhein: RebenBeben feiert erfolgreiche Premiere

Ein durchweg positives Fazit ziehen die Bornicher Jungwinzer zu ihrer Premiere RebenBeben. „Es war wirklich super“, fasst es Thomas Bonn vom Orga-Team zusammen, das sich von Electric Wine in Koblenz oder auch Bass am Berg in Nierstein inspirieren ließ und die erfolgreiche Liaison von Elektroparty und Weingenuss ins Herz des Mittelrheintals geholt hat.

Rund 250 Menschen hatten den Weg in die Bornicher Weinberge gefunden, „altersmäßig total durchmischt – genau so, wie wir uns das erhofft hatten“, berichtet Bonn. „Das Wetter war wirklich super und die Leute waren alle glücklich.“ Daher hat das sechsköpfige Orgateam bereits beschlossen, dass sie im nächsten Jahr wieder die Reben beben lassen wollen und das Konzept dabei im Großen und Ganzen beibehalten und nur an Details nachbessern – zum Beispiel den Lounge-Bereich mit den Palettenmöbeln erweitern. Was sie sich für nächstes Jahr wünschen? „Genau dasselbe Wetter wie in diesem Jahr und zufriedene Gäste!“ Mira Zwick