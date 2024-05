Dicke Luft in Limburg: Stickstoffdioxidanteil noch zu hoch

An dieser Messstelle in Limburg werden die höchsten NO2-Schadstoffkonzentrationen gemessen; das Stickstoffdioxid entsteht vor allem durch Dieselabgase. Im Vordergrund ist der Passivsammler in Höhe des Musikhauses Sandner zu sehen, dessen beide Röhrchen alle vier Wochen ausgelesen werden, um den Monatsdurchschnitt zu ermitteln. Foto: Stefan Dickmann/privat