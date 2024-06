Plus Rhein-Lahn

Zahnärzte protestieren gegen Kürzungen im Budget

Von Till Kronsfoth

i Wer am heutigen Dienstag unter Zahnschmerzen leidet, könnte Probleme haben, einen Termin zu bekommen, denn Zahnärzte protestieren gegen Budgetkürzungen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Die im Januar eingeführte Budgetierung sorgt seit Längerem für Unmut bei den Zahnärzten. Denn was es in der Humanmedizin schon seit langer Zeit gibt, soll nun auch in der Zahnmedizin Anwendung finden. Budgetierung bedeutet, dass die Leistungen, die die Krankenkasse für bestimmte Behandlungen bezahlt, künftig gedeckelt werden.