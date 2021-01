Limburg-Weilburg

Er kommt, aber was er genau bedeutet, ist auch noch nicht so richtig klar: der 15-Kilometer-Corona-Radius, der ab Montag gelten wird. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat bekannt gegeben, dass Bürger sich in Corona-Hotspots „ohne triftigen Grund“ nur 15 Kilometer vom Wohnort entfernen dürfen. Der Landkreis Limburg-Weilburg gilt mit seiner aktuellen Inzidenz von mehr als 200 als solcher Hotspot.