Ebertshausen/Rhein-Lahn

Das gefragteste Heißgetränk in Firmen? Ganz klar Kaffee mit Milch(pulver) – wobei der heimliche Champion der Cappuccino ist, wenn er denn, wie der Kaffee, von den Betrieben subventioniert wird. Mit seinen Bestsellern kennt sich Steffen Neidhöfer, Chef und einziger Mitarbeiter des „Frühstücksbringer“-Automatenservice in Ebertshausen, jedenfalls bestens aus. Denn mit 120 Automaten an 60 Standorten sorgt er dafür, dass seine Kunden an anstrengenden Arbeitstagen bei Kräften bleiben. „Ich beliefere Firmen in Industriegebieten, die in drei Schichten pro Tag – also rund um die Uhr – arbeiten.“ Aber auch Volkshochschulen und Büros zählen zu seinem Kundenkreis.