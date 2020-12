Limburg-Weilburg

Der Blick in die Busse zeigt: Nur wenige Schüler sitzen dort – mit ausreichend Abstand zueinander. Alle tragen Masken. So gut, wie sich die Situation bei der Schülerbeförderung mittags in Weilmünster darstellt, sieht es momentan wohl überall im Landkreis Limburg-Weilburg aus. Doch Eltern befürchten, dass sich das ändern wird, wenn wieder mehr Schüler häufiger zum Unterricht in die Schulen kommen dürfen.