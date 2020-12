Diez/Limburg

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen zum Thema Coronavirus, werden in den St.-Vincenz-Kliniken Limburg und Diez die Besuchszeiten neu geregelt: Die Krankenhausleitung lässt ab sofort nur noch einen Besucher pro Tag und Patient zu. Ausnahmen sind in begründeten Einzelfällen und in Absprache mit dem Stationspersonal möglich.