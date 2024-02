In diesem Jahr erstrahlt der verkaufsoffene Sonntag in Emmelshausen in einem völlig neuen Licht: Die allseits beliebte Veranstaltung findet nicht wie gewohnt am Palmsonntag, also am letzten Sonntag vor Ostern – in diesem Jahr ist dies der 24. März –, statt, sondern wird auf den 5. Mai verlegt. Mit dieser Entscheidung setzen die Veranstalter auf besseres Frühlingswetter und erhoffen sich so auch eine höhere Besucherzahl.