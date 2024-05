Plus Alterkülz Musikverein Alterkülz feiert 100-jähriges Bestehen: Festlichkeiten mit Konzert eröffnet Von Gisela Wagner i Beim Festakt wurden Mitglieder des Vereins von Christoph Schnaß (links) und der Vorsitzenden Michelle Meurer (rechts) geehrt. Foto: Gisela Wagner Der Musikverein (MV) Alterkülz feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Los ging es im Januar mit dem traditionellen Konzert. An Christi Himmelfahrt fanden die offiziellen Feierlichkeiten im Gemeindehaus statt. Die Vorsitzende des Musikvereins, Michelle Meurer, begrüßte alle Musiker sowie die Gäste mit den Worten „100 Jahre Musikverein Alterkülz, das heißt 100 Jahre gemeinsam Musik machen mit Jung und Alt, 100 Jahre Gemeinschaft, 100 Jahre Tradition und Moderne“. Lesezeit: 3 Minuten

Besondere Willkommensgrüße richtete sie an Carina Konrad, Schirmherrin der Veranstaltung, Landrat Volker Boch, Christian Keimer (Bürgermeister VG Kastellaun), Christoph Schnaß (Vorsitzender des Kreismusikverbandes Rhein-Hunsrück) und an Ortsbürgermeister Alfons Rockenbach. Willkommensgrüße gingen an den Musikverein Reckershausen-Heinzenbach, der den Festakt mit Blasmusik gestaltete. Rückblick auf Vereinsgeschichte Mit einem Rückblick ließ die Vorsitzende die lange ...