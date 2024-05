Plus Rhein-Hunsrück

Kompromiss zeichnet sich bei Windkraftausbau ab – Kein Wildwuchs von Anlagen im Hunsrück

i Der Soonwaldkamm und die Gebiete südlich der B 50, im Bild die B 421 bei Gemünden, dürften nach dem vorgelegten Kompromissvorschlag der Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald frei von Windrädern bleiben. Der Vorsitzende der Planungsgemeinschaft, Peter Enders, sprach von einer gerechteren Planung. Foto: Thomas Torkler

Die Anstrengungen von Landrat Volker Boch in Sachen Windkraftausbau haben offenbar Wirkung gezeigt. In einer Presseerklärung teilt Peter Enders, Vorsitzender der Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald, mit, dass in einer erneuten Sitzung der Lenkungsgruppe der Planungsgemeinschaft der bisherige Entwurf überarbeitet und ein Kompromiss für die Steuerung der Windenergienutzung erarbeitet worden sei.